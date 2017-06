Nach dem Brand in einem Hochhaus sind am Freitag in London Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie verlangten Aufklärung über die Hintergründe des Feuers sowie Unterstützung für die Betroffenen.

Einige Demonstranten forderten zudem den Rücktritt von Premierministerin Theresa May. Dutzende Menschen stürmten das Rathaus im Bezirk Kensington und Chelsea und forderten unter anderem "Gerechtigkeit". May, die sich in der Nähe des Brandorts mit Opfern und Angehörigen getroffen hatte, wurde vor wütenden Demonstranten in Sicherheit gebracht. Die britische Premierministerin sagte den Betroffenen Hilfen Höhe von fünf Millionen Pfund zu.

Bei dem Feuer im Grenfell Tower, das in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen war, waren mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere werden noch vermisst.