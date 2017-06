FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 12. bis 16.06.2017

MONTAG

DZ Bank hebt Adidas auf 'Kaufen' - Fairer Wert 190 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Adidas aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 190 Euro belassen. Nach der jüngsten Kurskorrektur aufgrund von Gewinnmitnahmen habe die Aktie des Sportartikelherstellers nun 12 Prozent Luft nach oben, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Montag. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland "wird erfahrungsgemäß bereits ab dem vierten Quartal 2017 ihre positiven Schatten vorauswerfen".

Merrill Lynch hebt Bayer auf 'Buy' und Ziel auf 140 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Bayer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns würden mit ihren Abschlag zur Branche gehandelt und seien attraktiv, schrieb Analyst Sachin Jain in einer Studie vom Montag. Eine Analyse des Agrarmarktes lege zudem ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis nahe. Zudem spreche die neue Geschäftsstruktur für den Konzern, sollte die Übernahme von Monsanto funktionieren und Bayer bei Covestro komplett aussteigen. Dann wäre Bayer auf diversifiziertes, dauerhaftes Wachstum getrimmt.

Merrill Lynch hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat HeidelbergCement nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 102 Euro angehoben. Analyst Arnaud Lehmann sieht mittlerweile eine attraktive Einstiegsgelegenheit bei den Aktien des Baustoffkonzerns. Die Gewinnentwicklung dürfte in den kommenden Quartalen an Schwung gewinnen, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Zudem profitiere der Konzern von einer günstigeren Refinanzierung.

DIENSTAG

S&P Global hebt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Fresenius SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 85 Euro angehoben. Nach der jüngsten Kaufempfehlung für die Dialysetochter FMC sei er nun auch optimistischer für die Papiere der Muttergesellschaft, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Dienstag. Deren Aktie sei den europäischen Branchenkollegen im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinter gehinkt und habe nun Nachholpotenzial.

Credit Suisse hebt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel auf 18,71 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lufthansa von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 12,95 auf 18,71 Euro erhöht. Analyst Neil Glynn verwies auf die überraschend starke Nachfrage im globalen Luftverkehr in diesem Jahr. Zudem könnten sich die aktuellen Schwierigkeiten der Branchenkollegen Air Berlin und Alitalia positiv auf die Kurzstreckenpreise der Lufthansa auswirken, schrieb er in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hob seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 deutlich an.

Warburg Research hebt Bertrandt auf 'Buy' und Ziel auf 100 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Bertrandt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 81 auf 100 Euro angehoben. Nach der jüngsten Gewinnwarnung und einem mittelfristig gedämpften Ausblick des Autozuliefers sei die Aktie nun ein Schnäppchen, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte zudem seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für den Ingenieur-Dienstleister der Geschäftsjahre 2017/18 und 2018/19.

MITTWOCH

Morgan Stanley senkt LEG Immobilien auf 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat LEG Immobilien aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 102 auf 84 Euro gesenkt. Der hohe Bewertungsaufschlag im Vergleich zu den Aktien der Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analystin Bianca Riemer in einer Studie vom Mittwoch. Das Immobilienportfolio liege im Vergleich etwa mit Deutsche Wohnen und Vonovia im Durchschnitt in weniger attraktiven Gegenden.

DZ Bank hebt Bilfinger auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 41 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Bilfinger nach den jüngsten Kursverlusten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 41 Euro angehoben. Angesichts des deutlichen Kurspotenzial sei ein Kaufvotum angemessen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Mittwoch. Der Industriedienstleister befinde sich mit seiner Restrukturierung auf dem richtigen Weg. Diese sei allerdings noch in einem sehr frühen Stadium und das Unternehmen habe noch einen weiten Weg zu bewältigen.

Jefferies startet Hapag-Lloyd mit 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Hapag-Lloyd mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Reederei wäre der größte Profiteur einer Erholung der Frachtraten, schrieb Analyst David Kerstens in einer Studie vom Mittwoch. Die Lage in der Branche habe sich zudem schon verbessert.

DONNERSTAG

Goldman hebt LEG Immobilien auf 'Buy' und Ziel auf 102 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LEG Immobilien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84,50 auf 102,00 Euro angehoben. Nachdem im vergangenen Jahr die Mieten für hochwertige Büro-Immobilien in wichtigen europäischen Städten stärker als das reale Bruttosozialprodukt gestiegen seien, habe er seine Prognosen zum Mietwachstum für 2017 und 2018 angehoben, für London indes angesichts der bereits 2016 rückläufigen Entwicklung gesenkt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth. Bei LEG lobte der Experte in einer Branchenstudie vom Donnerstag die in den vergangenen Jahren gesteigerte Effizienz beim Kapitaleinsatz sowie die Preisdisziplin beim Kauf neuer Portfolios.

Goldman hebt Vonovia auf 'Neutral' und Ziel auf 35,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vonovia von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 30,80 auf 35,30 Euro angehoben. Nachdem im vergangenen Jahr die Mieten für hochwertige Büro-Immobilien in wichtigen europäischen Städten stärker als das reale Bruttosozialprodukt gestiegen seien, habe er seine Prognosen zum Mietwachstum für 2017 und 2018 angehoben, für London indes angesichts der bereits 2016 rückläufigen Entwicklung gesenkt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth. Bei Vonovia hob der Experte in einer Branchenstudie vom Donnerstag den Fokus auf Innovationen und Investitionen als wichtige Wachstumsquelle hervor.

HSBC hebt RWE auf 'Buy' - Ziel auf 22,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,20 auf 22,50 Euro angehoben. Die Milliardenrückzahlung dank der gekippten Brennelementesteuer und die schrittweise besser werdenden Aussichten in Deutschland dürften dem Versorger eine deutlich expansivere Strategie erlauben, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. So könne RWE wie spekuliert seinen Anteil an Innogy verkaufen, um sich dann Uniper zuzuwenden, von deren Beteiligung sich Eon sich im kommenden Jahr löse.

FREITAG

HSBC senkt Deutsche Euroshop auf 'Hold' und Ziel auf 42,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der auf Einkaufszentren spezialisierten Immobiliengesellschaft Deutsche Euroshop von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47,50 auf 42,50 Euro gesenkt. Der Nettoinventarwert (NAV) und die operative Kennziffer FFO belegten, dass die Aktien deutscher Geschäftsimmobilien-Anbieter geringere Erträge böten als die von Wohnimmobilien-Gesellschaften, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Branchenstudie vom Freitag. Grundsätzlich bleibe er für erstere zwar vorsichtig optimistisch, doch die Einstufungen der Aktien müssten dem geringen Wachstum aus eigener Kraft Rechnung tragen.

HSBC senkt Alstria Office auf 'Hold' - Ziel bleibt 14,40 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Büro- und Gewerbeimmobilienunternehmens Alstria Office von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 14,40 Euro belassen. Der Nettoinventarwert (NAV) und die operative Kennziffer FFO belegten, dass die Aktien deutscher Geschäftsimmobilien-Anbieter geringere Erträge böten als die von Wohnimmobilien-Gesellschaften, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Branchenstudie vom Freitag. Grundsätzlich bleibe er für erstere zwar vorsichtig optimistisch, doch die Einstufungen der Aktien müssten dem geringen Wachstum aus eigener Kraft Rechnung tragen.

HSBC senkt Hamborner Reit auf 'Hold' und Ziel auf 11 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Gewerbeimmobilienunternehmens Hamborner Reit von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 11 Euro gesenkt. Der Nettoinventarwert (NAV) und die operative Kennziffer FFO belegten, dass die Aktien deutscher Geschäftsimmobilien-Anbieter geringere Erträge böten als die von Wohnimmobilien-Gesellschaften, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei Hamborner Reit verbessere sich zwar die Qualität des wachsenden Portfolios, doch es bestehe das stetige Risiko einer Gewinnverwässerung durch eine Kapitalerhöhung.

