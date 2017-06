Moskau (ots/PRNewswire) -



Mit seiner neuen Boutique im Zentrum der russischen Hauptstadt und unter der siegreichen Aura von Fußballkönig Pelé verewigt Hublot alle unvergesslichen Momente der Fußballwelt



16. Juni 2017 Im Zentrum von Moskau weiht Hublot seine neue Boutique im historischen Gebäude des Metropols ein. Das Datum ist kein Zufall, Hublot hat diesen symbolischen Tag bewusst gewählt. 1 Jahr vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und 1 Tag vor dem Anstoß zum FIFA Confederations Cup (17. Juni - 2. Juli 2017) strahlt der unvergleichbare Fußballkönig Pelé - Rekordhalter bei der Fußball-WM - auf dem 'Roten Platz' über die Zeit. An der Seite von Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot, schneidet er zu Trillerpfeifentönen das Band zur Einweihung der neuen Boutique durch. Ein erneutes Zeichen für Hublots uneingeschränktes Engagement für den Fußball. Mit dem Status "offizielle Uhr der FIFA" bei der Weltmeisterschaft 2018, "Offizieller Zeitnehmer der FIFA" beim Confederations Cup 2017 und der Weltmeisterschaft 2018, mit seinen Anzeigetafeln, die die Rolle eines 4. Schiedsrichters spielen, und einer Big Bang mit Armbändern in den Farben der 8 Nationen des Confederations Cup ist Hublot der Meister der Zeit und des Fußballs!



In der neuen, fast 120 Quadratmeter großen Boutique im Metropol hat Hublot seine Freunde versammelt, um zu feiern, dass es bis zum Anstoß der nächsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft noch genau 12 Monate sind. An der Seite der Schweizer Luxusuhrenmanufaktur steht Fußballkönig Pelé, der schon als 17-Jähriger 6 Tore und einen Weltmeistertitel verbuchen konnte. Ein unerreichter Weltmeister, bis heute ist er der einzige Spieler, der dreimal eine WM gewonnen hat.



Ab morgen wird die Fußballwelt mehr als ein Jahr lang die Augen auf Russland gerichtet haben. Eine Fußballwelt, die auch in Zukunft im Rhythmus von Hublot tickt. Zum dritten Mal nimmt Hublot an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teil, nach Südafrika und Brasilien, ist die Luxusuhrenmanufaktur auch 2018 Zeitnehmer des beliebtesten, internationalen Sport-Wettbewerbs der Welt. In einem Jahr, vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018, ist Russland Gastgeber der 21. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und morgen um 18 Uhr ertönt der Anpfiff zum Confederations Cup 2017.



Als offizieller Zeitnehmer des Confederations Cup ehrt Hublot die 8 teilnehmenden Fußballnationen mit einer einzigartigen Serie von austauschbaren Armbändern in den Farben der Teilnehmerländer für sein legendäres Modell Big Bang Unico. Mit seinen Anzeigetafeln in Form der Big Bang wird die Luxusuhrenmanufaktur die Zeit, Auswechselungen und Verlängerungen anzeigen und damit das Geschehen auf dem Feld bestimmen.



