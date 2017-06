Integrierte mechanistische Modellierung von der Formulierung bis zur Produktleistung

Process Systems Enterprise (PSE), das Unternehmen für Advanced Process Modelling, führte heute seine neue Modellierungsplattform gPROMS FormulatedProducts für das integrierte digitale Design robuster formulierter Produkte und deren Fertigungsprozesse ein.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170616005758/de/

gPROMS FormulatedProducts provides capabilities for the integrated digital design of robust formulated products and their manufacturing processes (Graphic: Business Wire)