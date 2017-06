Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Die 2019 stattfindende Beijing International Horticultural Expo machte am 16. Juni im Rahmen der Peking-Woche auf der Weltausstellung Expo 2017 ihre Aufwartung. Der stellvertretenden Generaldirektor des Koordinierungsbüros der Expo 2019 in Peking, Ye Dahua, stellte die Beijing International Horticultural Expo 2019 im chinesischen Pavillon den auf der Expo 2017 in Astana teilnehmenden Ländern vor.



Auf der Eröffnungszeremonie der Peking-Woche stellten neun Mitglieder der Ausstellungsvorstands den umweltfreundlichen Grundentwurf der International Horticultural Expo 2019 vor. Unterdessen wurde in den kasachischen Hauptmedien eine wunderbar ausgearbeitete Cartoon-Version als Werbung für die Expo 2019 in Peking veröffentlicht. Dort ist das charmant-naive Maskottchen-Paar, Little Bud und Little Flower, zu sehen, die die Geschichten der Beijing International Horticultural Expo 2019 erzählen und den ausländischen Gästen der Expo 2019 in Peking als Einstimmung auf ein grünes und wunderschönes Peking einen Willkommensgruß singen.



Die Aufbauarbeiten rund um die Beijing International Horticultural Expo finden 2017 statt. Die Vorbereitungen der heimischen Teilnehmer bei der Beijing International Horticultural Expo sind jetzt in die entscheidende Phase eingetreten. Mit den Arbeiten zum Aufbau des chinesischen Ausstellungsareals bei der Weltausstellung Expo 2019 in Peking soll in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden. Peking bemüht sich derzeit, die Anwerbung für die internationale Ausstellung zu 80 Prozent und die Anwerbung von Ländern, die Gärten im Außenbereich anlegen, im Grunde komplett abzuschließen. Die Beijing International Horticultural Expo 2019 ist eine internationale Gartenausstellung auf höchstem Niveau. Ausgerichtet wird sie von der chinesischen Regierung und der Stadt Peking. Die Expo wir vom 29. April bis zu 7. Oktober 2019, also mit einer Dauer von 162 Tagen, stattfinden.



Air China, einer der weltweiten Partner, der als erster einen Vertrag mit der Beijing International Horticultural Expo 2019 unterzeichnet hat, startete am 1. Juni 2017 sein Angebot für Hin- und Rückflüge zwischen Peking und Astana.



