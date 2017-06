Düsseldorf (ots) - Der bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP in NRW, Joachim Stamp, soll in der schwarz-gelben Landesregierung das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten übernehmen. Der 46-jährige Politikwissenschaftler aus Bonn soll das neu zugeschnittene Ressort Integration, Jugend, Kinder und Familie übernehmen. Damit wäre erstmals ein Jugend- und Familienminister stellvertretender Regierungschef in Deutschland. Das erfuhr die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Samstagausgabe) aus Verhandlungskreisen der künftigen Koalition. Stamp soll auch die Zuständigkeit für das Ausländerrecht aus dem Innenministerium erhalten. Der frühere NRW-Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart aus dem Rhein-Sieg-Kreis soll ein Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie ("WIDE") leiten. Die FDP-Schulexpertin Yvonne Gebauer aus Köln wird den Informationen zufolge das Schulministerium übernehmen. Damit würden alle drei liberalen Minister aus dem Rheinland kommen.



