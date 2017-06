US-Präsident Donald Trump gewährt Einblicke in seine Finanzen - allerdings in nur einen kleinen Teil. Aus den Unterlagen geht hervor, das die seine Hotels ihre Umsätze steigern konnten. Die Steuerunterlagen bleiben jedoch unter Verschluss.

US-Präsident Donald Trump hat Teile seiner Finanzen aus dem vergangenen Jahr offengelegt. Aus den Unterlagen, die das Büro für Regierungsethik am Freitag veröffentlichte, geht hervor, dass Trump am 19. Januar dieses Jahres - einen Tag vor seiner Amtseinführung - von rund 500 geschäftsführenden Positionen zurücktrat. In dem Dokument heißt es zudem, dass das Trump Hotel in Washington in den ersten Monaten seit seiner Eröffnung fast 20 Millionen Dollar erwirtschaftete. Und auch Trumps Mar-a-Lago-Privatclub konnte seine Erträge steigern.

Demnach hatte der Privatclub in Florida, in dem Trump bereits mehrmals ausländische Staatsgäste empfing, einen Ertrag von rund ...

