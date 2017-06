17.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In den kommenden Tagen richtet sich das Hauptaugenmerk auf wichtige Sentimentumfragen. Die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone befinden sich momentan auf oder in der Nähe ihrer zyklischen Höchststände. Im Juni dürften die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitendes Gewerbes sowie des Dienstleistungssektors in Deutschland, Frankreich sowie in der Eurozone leicht zurückgegangen sein. Angesichts der hohen Niveaus und der nach wie vor bestehenden Diskrepanz zwischen Sentimentumfragen und...

