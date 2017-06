Hat Trump die Ermittlungen des FBI behindert oder nicht? Der US-TV-Sender CNN und die "New York Times" haben nun auf Herausgabe der Notizen von Ex-FBI-Chef James Comey geklagt.

Der US-TV-Sender CNN und die "New York Times" haben das FBI auf Herausgabe der Notizen von Ex-FBI-Chef James Comey verklagt, die dieser nach Treffen mit US-Präsident Donald Trump angefertigt haben soll. Die "New York Times" reichte die Klage am Freitag (Ortszeit) in New York ein, CNN hatte die Gerichtsunterlagen bereits am Donnerstag ...

