Die Brandkatastrophe in London sorgte am Freitag für Proteste gegen die britische Regierung. Demonstranten forderten Entschädigungen für die Opfer. Premierministerin May musste in Sicherheit gebracht werden.

Demonstrationen für die Opfer des Londoner Hochhausbrands haben sich zu Protesten gegen die britische Regierung ausgeweitet. Mehrere Gruppen von Demonstranten in der britischen Hauptstadt versammelten sich am Freitagabend in Kensington in der Nähe des Grenfell Tower sowie im Regierungsbezirk Westminster.

Zuvor waren wütende Demonstranten in das Bezirksrathaus in Kensington eingedrungen. Die Menschen bahnten sich ihren Weg durch die automatische Tür des Gebäudes und versuchten, auch in die oberen Stockwerke zu gelangen. Sie wurden von Polizei und Rettungskräften zurückgehalten. Später ...

Den vollständigen Artikel lesen ...