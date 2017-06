Experten warnen vor der nächsten Erpresserwelle im Netz: Hacker können Postfächer von Unternehmen mit Newsletter-Lawinen lahmlegen.

Wann immer auf den Servern seines Unternehmens Tutao die E-Mails in Massen eintreffen - Matthias Pfau freut sich. Von Hannover aus betreibt der Informatiker einen verschlüsselten E-Mail-Dienst, den mehr als zwei Millionen Kunden nutzen, um spitzelsicher elektronische Post zu verschicken. In Zeiten ständiger Hackerattacken und datenhungriger Nachrichtendienste wächst das Geschäft: Alleine in den vergangenen zwei Monaten gewann der Service weltweit 400 000 neue Nutzer.

Über die Masse elektronischer Nachrichten aber, die Anfang Mai erst Pfaus Mail-Server flutete und dann den regulären Geschäftsbetrieb von Tutao lahmlegte, freute sich Pfau nicht. Hacker hatten mit einem besonders perfiden neuartigen Angriff die Kommunikation blockiert. Unbemerkt hatten sie wichtige E-Mail-Adressen von Tutao, wie die für Kunden- oder Serviceanfragen, in die Verteiler von Zigtausenden von Newsletter-Anbietern eingetragen. Die Folge: Innerhalb kürzester Zeit wurden Pfau und seine Mitarbeiter von etwa einer halben Million Newsletter bombardiert.

Horrorszenario für vernetzte Unternehmen

Sicherheitsexperten fürchten, Newsletter-Angriffe wie dieser könnten zur nächsten großen Bedrohung für Unternehmen werden - nach der Attacke WannaCry, die kürzlich Anzeigetafeln der Deutschen Bahn und Hundertausende Rechner lahmlegte. Vor "der nächsten Waffe der digitalen Untergrund-Wirtschaft" warnen die Experten von Spamhaus.org. Der renommierte IT-Experte Brian Krebs spricht von "Newsletter-Bomben".

Tutanota-Nutzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...