Bonn (ots) - Anlässlich des Todes von Helmut Kohl setzt phoenix sein Sonderprogramm mit verschiedenen Dokumentationen und Porträts über den Altkanzler fort. Das Sonderprogramm beginnt um 14.15 Uhr mit Reaktionen auf den Tod von Helmut Kohl und dem aktuellen Nekrolog "Helmut Kohl - ein europäischer Patriot" von ARD und SWR. Der Film analysiert, wie das Machtsystem Helmut Kohls funktionierte. Prominente Zeitzeugen und Weggefährten ordnen das Lebenswerk des Altkanzlers ein. Zu sehen sind aber auch rare Aufnahmen aus dem Privatleben des Bundeskanzlers und seiner verstorbenen Frau Hannelore.



Den Nachmittags-Schwerpunkt bilden drei Dokumentationen. Ab 17.15 Uhr läuft "Triumph und Tragödie" von Sonja von Behrens (ZDFhistory, 2015). Um 18 Uhr folgt die phoenix-Dokumentation "Poker um die deutsche Einheit" von 2015. Den Abschluss macht um 18.45 Uhr das Porträt "Der Kämpfer - Helmut Kohl im Rückblick" von Ina-Gabriele Barich und Klaus Weidmann (ARD/SWR, 2015). Prominente Weggefährten, Freunde und Gegner beschreiben darin alte Erfolge, Konflikte und Scharmützel von Helmut Kohl.



Auch die Nacht von Sonntag auf Montag ist ganz dem Altkanzler gewidmet. Ab 0 Uhr zeigt phoenix das wohl letzte große Fernsehinterview mit dem Altkanzler: "Helmut Kohl - das Interview" von Stephan Lamby und Michael Rutz (ARD/NDR, 2015, zweimal 90 Minuten). Seit seinem schweren Sturz im Jahr 2008 hat sich Helmut Kohl nur noch selten öffentlich geäußert, das Sprechen fällt ihm schwer. Nicht nur deshalb hat das Gespräch mit den Journalisten Stephan Lamby und Michael Rutz aus dem Jahr 2003 im Nachhinein an Bedeutung gewonnen: Nie zuvor hat sich Kohl vor Fernsehkameras so ausführlich und offen über sein Leben geäußert.



