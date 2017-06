Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Volker Kauder (CDU), hat die muslimische Gemeinde zu einer größeren Bereitschaft zur Integration aufgefordert: "Insgesamt sollte sich die muslimische Gemeinschaft mehr öffnen", sagte Kauder der "Welt am Sonntag". Die Bereitschaft sei nicht überall vorhanden.

"Der türkische Moscheeverband Ditib hat vor ein paar Tagen in Zusammenhang mit der Kölner Demonstration gegen den islamistischen Terror wieder eine Erklärung abgegeben, die erneut auf die Behauptung hinausläuft, dass die Muslime böswillig ausgegrenzt werden." Mit so einer Argumentation fördere man nicht die Verständigung. "Dass Ditib nicht an der Demonstration teilnimmt, ist kein gutes Signal", so Kauder.