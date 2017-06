Bonn (ots) - Bärbel Höhn hat bei der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin die Forderung ihrer Partei nach der Abschaffung der Kohlekraftwerke konkretisiert. "Das Jahr 2025 ist sehr ambitioniert. Viel entscheidender für das Klima ist, dass wir jetzt sofort die alten Kohlekraftwerke abschalten", sagte die Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im phoenix-Interview. Das ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden, hält Höhn dagegen für notwendig. Ab 2030 könne es nur noch Neuwagen geben, die nicht mehr fossil sind. "Wir wollen ja auch, dass die Leute nicht falsch investieren. Wenn wir 2050 eine Wirtschaft ohne CO2-Ausstoß haben müssen, dann müssen wir rechtzeitig vorher sagen: Kauft jetzt Autos, die kein CO2 mehr ausstoßen. Denn ansonsten sitzt ihr auf diesen Autos und sie sind nichts mehr wert", so Höhn weiter.



Umwelt habe auch viel mit Wirtschaft zu tun. Man müsse Umwelt in die Wirtschaft integrieren, um sie zukunftsfähig zu machen und damit auch die Arbeitsplätze in Zukunft zu erhalten. Bärbel Höhn: "Deshalb kombinieren wir Umwelt mit Wirtschaft und damit auch mit Beschäftigung."



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de