Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), sieht sich im Bundestagswahlkampf seiner Partei eher in einer Nebenrolle. "Ich stehe ja da nicht zur Wahl, ich bin ja ein Landespolitiker, aber ich werde natürlich den Kurs unserer beiden Spitzenkandidaten mit voller Kraft unterstützen", sagte Kretschmann am Rande der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Berlin dem Sender Phoenix.

Den Erfolg seiner Partei in seinem Bundesland begründete er damit, dass man versuche die Menschen möglichst gut mit einzubeziehen und mitzunehmen: "Ich glaube, das ist ganz gut gelungen." Seine Partei folge ihm zwar nicht immer auf sämtlichen Gebieten, doch grundsätzlich bestehe Einigkeit. "Das Zehn-Punkte-Programm der Spitzenkandidaten habe ich auch unterschrieben. Insofern besteht erst mal zwischen der Spitze, die ja von der Basis direkt gewählt wurde, und mir in den Grundlinien Übereinstimmung", so Kretschmann.