von Astrid Zehbe, €uro am Sonntag Die SPD hat Umfragen zufolge ihre Talfahrt gestoppt. Würde am Sonntag gewählt werden, käme sie im Schnitt auf 24 Prozent, die Union verharrt bei 39 Prozent. Die kleineren Parteien pendeln zwischen sieben und zehn Prozent, was die Frage nach künftigen Koalitionen offen lässt. Dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...