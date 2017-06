Nach dem Brand in einem Hochhaus im Stadtteil North Kensington in London geht die Polizei mittlerweile von mindestens 58 Todesopfern aus. Diese Anzahl an Menschen würde noch vermisst und man gehe davon aus, dass sie verstorben seien, teilte die Londoner Polizei am Samstag mit.

Die Zahl der Toten könnte nach Polizeiangaben noch weiter steigen. Bei dem Feuer am Mittwoch wurden außerdem dutzende Menschen verletzt. Die genaue Brandursache ist weiter unklar. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in dem 24-stöckigen Grenfell Tower ausgebrochen.

Die britische Premierministerin Theresa May sagte den Betroffenen Hilfen in Höhe von fünf Millionen Pfund zu.