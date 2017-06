Berlin (ots) - Die CDU sucht nach Möglichkeiten, das Erbe des früheren Staatsmannes zu bewahren. Führende Berliner Christdemokraten fordern eine Stiftung in Gedenken an Helmut Kohl. Dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) sagte die Berliner Parteichefin Monika Grütters: "Helmut Kohl sollte durch eine Gedenkstiftung, wie es sie für andere herausragende Politiker gibt, geehrt werden".



