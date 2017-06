Im Bundeskanzleramt wird am Sonntag ab 12 Uhr ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl ausgelegt und ist öffentlich zugänglich. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstagabend mit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich am Sonntagnachmittag kurz vor 15:30 Uhr eintragen. Das Kondolenzbuch liegt anschließend am Sonntag noch bis 18 Uhr und an den darauf folgenden Werktagen bis einschließlich Freitag jeweils von 9 bis 18 Uhr aus. "Im Bundeskanzleramt entsprechen die Sicherheitsvorkehrungen denen auf Flughäfen", hieß es in der Mitteilung. Auch Personalausweis oder Reisepass müssen von Besuchern auf Verlangen vorgezeigt werden.