Wie das Unternehmen mitteilte, wird man zukünftig mit Santen Incorporated, einem Tochterunternehmen der Santen Pharmaceutical Co., Ltd. mit Firmensitz in Osaka (Japan) zusammenarbeiten. Ausgearbeitet und unterzeichnet haben die Partner eine Vereinbarung für die gemeinsame Vermarktung eines bisher in Kanada noch nicht erhältlichen ophthalmologischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...