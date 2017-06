Frankreich befindet sich im Umbruch. Dem neuen Präsidenten Emmanuel Macron ist eine Hausmacht in der Nationalversammlung so gut wie sicher. Bisher wurde er gefeiert, doch sein Siegeszug sorgt auch für Bedenken.

Im altehrwürdigen Palais Bourbon von 1722 gegenüber der Place de la Concorde wurden Hinweisschilder aufgestellt, auf denen "Garderobe" oder "Willkommensrundgang" steht. Sie sollen dafür sorgen, dass sich niemand in dem verwinkelten Gebäude verirrt. Die Nationalversammlung hat sich damit schon auf den Empfang der neuen Abgeordneten von Emmanuel Macron vorbereitet. Denn der Präsident dürfte mit seiner Bewegung "La République en Marche" (LREM) der große Sieger der zweiten Runde der Parlamentswahlen am Sonntag in Frankreich werden. Bisher wurde er gefeiert, doch sein Siegeszug sorgt auch für Bedenken.

Laut einer Elabe-Umfrage erklärten 61 Prozent der Franzosen, sie hoffen, dass der zweite Wahlgang weniger Sitze für Macron im Parlament bringt, als erwartet. 53 Prozent betonten gar, dass sie sehr besorgt sind. Dabei ist es gar nicht ungewöhnlich in Frankreich, dass der Staatschef eine komfortable Mehrheit hat. Doch bei Macron beunruhigt es die Franzosen, zu blitzschnell war sein Aufstieg, zu sehr hat er die alte Welt zum Einsturz gebracht. '

Im ersten Wahlgang lag LREM mit über 32 Prozent vorn. Laut einer Opinionway-Umfrage könnte Macron mit seinen Modem-Verbündeten im zweiten Wahlgang auf 440 bis 470 Sitze von 577 im neuen Parlament kommen, davon die von François Bayrou geführte Zentrumspartei auf 50 bis 60. Vor einigen Tagen wurde als Obergrenze noch von maximal 455 ausgegangen. Die bisher regierenden Sozialisten könnten nur noch 20 bis 30 Sitze erhalten, die Konservativen 70 bis 90 Sitze, die Linke La France Insoumise 15 bis 20 Sitze und der rechtsextreme Front National nur einen bis fünf Sitze. In Stichwahlen gegen die Konservativen könnte LREM 58 Prozent der Stimmen erlangen, gegen den FN 60 Prozent, gegen La France Insoumise 59 Prozent.

Es zieht dann eine völlig neue Riege von Amateuren ein, die das Land verwalten soll. ...

