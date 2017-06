Die staatseigene Förderbank KfW steht im Zentrum von Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit der im Dritten Reich "arisierten" Großbank Berliner Handelsgesellschaft (BHG).

Die Berliner Niederlassung der KfW residiert seit 2001 im früheren Firmensitz der BHG am Gendarmenmarkt. Das berichtet die WirtschaftsWoche. Der Wert des Gebäudes liegt bei 300 Millionen Euro.

Zum einen fordert nach Informationen der WirtschaftsWoche die Conference on Jewish Material Claims Against Germany - kurz Claims Conference - in einem Verfahren gegen das Bundesamt für Zentrale Dienste und Offene Vermögensfragen (BADV) Wiedergutmachung für die materiellen Verluste der früheren jüdischen Eigentümer. Zum anderen versucht ein hochkarätiges Anwaltskonsortium um einen jüdischen Ex-Bankmanager aus ...

