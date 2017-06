Nach dem Zusammenstoß eines US-Zerstörers mit einem Frachtschiff haben Taucher die Leichen vermissten Besatzungsmitglieder geborgen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch immer unklar.

Nach dem Zusammenstoß eines US-Zerstörers und eines Containerschiffes vor der Küste Japans sind zuvor vermisste Besatzungsmitglieder tot gefunden worden. Taucher der US-Marine hätten die Toten in dem zerstörten Teil des Schiffes entdeckt, erklärte die US-Marine am Sonntag in einer Mitteilung. Nach der Kollision waren sieben Crew-Mitglieder der "USS Fitzgerald" als vermisst gemeldet worden. Es war zunächst unklar, ob alle sieben tot gefunden ...

