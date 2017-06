Der letzte Staatspräsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, hat die Lebensleistung des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl in einem Nachruf gewürdigt. "Zweifelsohne eine herausragende Persönlichkeit, die eine deutliche Spur in der deutschen, europäischen und Weltgeschichte hinterlässt", schreibt Gorbatschow in der "Bild am Sonntag".

"Die Deutschen nennen Helmut Kohl den 'Kanzler der Einheit'. Das ist richtig und gerechtfertigt." Gorbatschow würdigte Helmut Kohl vor allem wegen seines Engagements für die deutsch-russischen Beziehungen. "Helmut Kohl zeigte immer großes und tiefgehendes Interesse an Russland, an dessen Geschichte und an den russisch-deutschen Beziehungen."

Der ehemalige Staatspräsident der UdSSR resümierte über seinen langjährigen Freund: "Helmut Kohl - der Name dieses herausragenden deutschen Staatsmannes wird immer im Gedächtnis seiner Landsleute und aller Europäer bleiben."