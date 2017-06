Chefs, die ständig aufs Handy starren, beschädigen das Verhältnis zu ihren Mitarbeitern: Sie fühlen sich respektlos behandelt, zeigt eine Studie. Welche Konsequenzen die Führungsetagen ziehen müssen.

Mit Smartphones ist es so eine Sache. Einerseits ist es praktisch, immer und überall erreichbar zu sein. Andererseits ist es verlockend, bei der Ankunft einer neuen Nachricht oder eines Anrufs sofort aufs Display zu schauen - selbst dann, wenn man sich gerade mit jemandem unterhält. Höflich ist anders, das weiß jeder. Trotzdem haben wir uns angewöhnt, in Gegenwart anderer Menschen häufig lieber aufs Smartphone zu starren, als dem Gegenüber in die Augen zu schauen.

Für dieses Verhalten gibt es inzwischen sogar ein Kunstwort: Phubbing, eine Mischung aus den englischen Begriffen phone (Telefon) und snubbing (von to snub, was so viel heißt wie brüskieren).

James Roberts, Marketingprofessor an der texanischen Baylor-Universität, beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit diesem Phänomen und seinen Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen. Dabei, nun ja: "entdeckte" er vor einigen Monaten in einer Befragung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...