Jeder kennt diesen Moment - man hat gerade online eingekauft und dachte eigentlich einen guten Preis erwischt zu haben. Nur um dann zu merken, dass der Kollege für den gleichen Schuh 30EUR weniger gezahlt hat. Wie machen die Leute das immer? Mit diesen sieben einfach umsetzbaren Tricks kann wirklich jeder eine Menge Geld sparen.



Tipp 1: Bleibe unbeobachtet!



Beim Surfen können wir mittels der Computerkennung und IP-Adresse verfolgt werden. "Viele Händler nutzen das aus und erhöhen die Preise für Produkte die man sich häufiger anschaut", so Kay Schlaaff, Geschäftsführer von Stylelounge.de . Das Kalkül der Händler: Dem Verbraucher werden steigende Preise suggeriert - er soll unter Druck gesetzt werden und schneller zuschlagen um einer weiteren Preiserhöhung aus dem Weg zu gehen. Deshalb sollte man den Browser in den Inkognito- oder Privatmodus wechseln (Rechtsklick auf den Browser-Button). Schaut man sich das Produkt nämlich mit einem Inkognito-Fenster an, ist dasselbe Produkt immer noch zum gleichen günstigen Ausgangspreis verfügbar.



Tipp 2: Preisvergleichsseiten



Preisvergleiche verschaffen Verbrauchern einen schnellen Überblick über viele Händler und helfen so schnell die günstigsten Angebote zu identifizieren. Anbieter wie Google Shopping sind vor allem für Dinge des täglichen Bedarfs und Elektronik geeignet, für Mode und Schuhe eignet sich beispielsweise stylelounge, eine spezialisierte Mode-Preisvergleichsseite. Dort kann man mit einer gezielten Suche unter https://www.stylelounge.de/Schuhe/Sneaker den günstigsten Preis für ein Modell finden, ohne alle Shops einzeln durchforsten zu müssen. Häufig können so echte Schnäppchen geschlagen werden, denn hier werden nicht nur die bekannten Online-Shops wie Amazon, Zalando und Otto gelistet, sondern auch viele kleinere Anbieter.



Tipp 3: Timing ist das A und O



Viele Händler erhöhen zu besonders beliebten Shopping-Zeiten und bei höherer Nachfrage automatisch die Preise. Wird weniger nachgefragt, werden die Preise automatisch wieder gesenkt. Durch dieses so genannte "Dynamic Pricing" sollen die Gewinner erhöht werden. Statistisch gesehen schwanken die Preise zwischen 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr - 00:00 Uhr am stärksten. "Hier lohnt es sich abzuwarten und Preise zu vergleichen, um beim Tiefstpreis letztendlich zuzuschlagen!", rät Kay Schlaaff von www.stylelounge.de .



Tipp 4: Newsletter Anmeldung



Wer liest schon gerne Newsletter? Niemand! Daher ködern Händler neue Abonnenten häufig mit einem großzügigen Rabatt. Einfach zum Newsletter anmelden und Rabatt sichern. Da man sich von Newslettern immer kostenlos wieder abmelden kann, kann man hier durch ein paar Klicks ganz einfach bares Geld sparen!



Tipp 5: Gutscheincodes



Gutscheincodes sind die perfekte Möglichkeit im letzten Schritt doch noch ein paar Euros zu sparen. Dazu einfach online nach Gutscheincodes für den jeweiligen Onlineshop suchen und den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Hier ist allerdings ein wenig Geduld gefragt, bis man den passenden Rabattcode gefunden hat.



Tipp 6: Kindergrößen



Besonders ausgeschlafene Schnäppchenjäger werfen beim Sneakerkauf einen Blick in die Kinderabteilung. Hier werden oft die gleichen angesagten Sneaker bis zur Schuhgröße 40 vertrieben - eben nur als Kindergrößen "deklariert". Hier kommen Preisunterschieden von bis zu 50 EUR zustande. Da lohnt es sich doch zu vergleichen!



Tipp 7: Studentenrabatte



Für Studenten gibt es oft tolle Rabatte beim Onlinekauf. Einfach mit der Mailadresse der Uni registrieren und schon mit Vergünstigungen von bis zu 30% shoppen. Hach ist das schön!



Über StyleLounge



StyleLounge bietet seit Anfang 2015 den ersten direkten Preisvergleich und Verfügbarkeitscheck für Mode und Lifestyle-Produkte im Internet. Als erster, echter Mode-Preisvergleich, hilft StyleLounge dabei, den perfekten Style ohne Mühe online zu finden. Mit https://www.stylelounge.de kann es sich jeder leisten, großartige Marken und Outfits zu tragen. Das Hamburger Unternehmen vereint bereits jetzt über 500 Online-Shops mit mehr als fünf Millionen Produkten auf seiner Webseite. Unter der Leitung der Geschäftsführer Kay Schlaaff und Guido Lange arbeitet ein Team von aktuell rund 50 Mitarbeitern daran, Kunden den einfachen und preisbewussten Zugang zu über 10.000 Marken zu ermöglichen.



