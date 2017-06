Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat sich enttäuscht gezeigt, dass die von Muslimen organisierte Anti-Terror-Demonstration in Köln deutlich weniger Teilnehmer als erwartet verzeichnete. "Es ist gut, dass diese Demonstration stattgefunden hat, auch wenn ich mir ein kraftvolleres Zeichen erhofft hätte", sagte Özdemir der "Welt".

"Ditib hat hier mit seiner fadenscheinigen Absage eine Chance verpasst, mit anderen gemeinsam ein Statement für ein friedliches Miteinander und gegen islamistischen Terror zu setzen", kritisierte der Grünen-Parteichef. "Der Verband kann nicht so tun, als gehe ihn das alles nichts an." Ditib, die größte islamische Dachorganisation in Deutschland und weisungsabhängig von der staatlichen Religionsbehörde in der Türkei, hatte vor einigen Tagen unter Verweis auf den Fastenmonat Ramadan mitgeteilt, dass sie die ihr angeschlossenen Gemeinden und Moscheen nicht zur Teilnahme aufrufen wolle.