Am Montag beginnen in Brüssel die Verhandlungen über den britischen Austritt aus der Europäischen Union. Der britische Brexit-Minister macht keinen Hehl daraus, dass Großbritannien an einer harten Linie festhalten will.

Einen Tag vor Beginn der Austrittsgespräche mit der EU hat die britische Regierung ihr Festhalten am Brexit unterstrichen. Es gebe "keinen Zweifel - wir treten aus der EU aus", erklärte der zuständige Brexit-Minister David Davis am Sonntag. Er reagierte damit auf Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, Großbritannien könne doch weiter in der EU bleiben. Der Brexit-Chefunterhändler des Europäischen Parlaments (EP), Guy Verhofstadt, stellte unterdessen eine rote Linie für die nötige Zustimmung des EP zum Austritts-Vertrag auf.

Am Montag beginnen in Brüssel die Austrittsverhandlungen mit der EU, die 2019 abgeschlossen sein sollen. "Der Austritt gibt uns die Möglichkeit, eine positive neue Zukunft für Großbritannien zu gestalten - ...

