Goldman Sachs wird die Zahl der Mitarbeiter in Frankfurt "sehr wahrscheinlich" auf etwa 400 verdoppeln. Das sagte Richard Gnodde, Europachef der Bank, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Bank sei "in ständigem Kontakt" über die Pläne mit der deutschen Finanzaufsicht.

"Wir beginnen damit, Ressourcen nach Frankfurt und in andere europäische Städte zu verlagern", sagte Gnodde. Damit reagiere die Bank auf die "Grundannahme", nach der der Brexit komme. In London beschäftigt die Bank derzeit mehr als 6.000 Mitarbeiter.

Gnodde rechnet mit einem Wettbewerb, welche Stadt das neue europäische Finanzzentrum werde: "Frankfurt ist eine davon, wenn auch mit Vorsprung", sagte er. Die Konkurrenten seien Paris und Dublin.

Gutes Jahr für Übernahmen

Weiter sagte der Goldman-Manager, 2017 werde voraussichtlich ein gutes Jahr für Übernahmen. "Die Börsen sind hoch, die Zinsen bleiben im historischen Maßstab niedrig, weltweit gibt es ein Übermaß an Liquidität - all das beflügelt Übernahmen", sagte er. Zugleich seien viele der politischen Unsicherheit vom Jahresanfang nicht mehr aktuell. "Die Märkte haben Vertrauen gefasst", so der Goldman-Europachef: "Die Führung in Europa nimmt ihre Verantwortung für die Zukunft an: Das mögen die Märkte, das treibt die Börse."

June 18, 2017 07:05 ET (11:05 GMT)

