Von Bergsteigern alleine können die Outdoor-Marken nicht leben. Deshalb drängen die Hersteller immer stärker ins Geschäft mit den Städtern. Trotzdem tut sich die Branche schwer.

In den Strandbädern rund um den Bodensee drängen sich an diesem Sonntag die Badegäste. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad locken die Besucher ans Wasser. Ein paar Hundert Meter im Landesinneren dagegen wird konzentriert gearbeitet: Auf dem Messegelände in Friedrichshafen begann am Sonntagmorgen die Outdoor-Messe, der größte Treff der Branche weltweit.Die Industrievertreter und Händler haben viel zu besprechen, denn das einst so wachstumsstarke Geschäft tritt auf der Stelle. Der Umsatz der Hersteller in Europa sei zwar vergangenes Jahr um drei Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro geklettert, bilanzierte am Sonntagmorgen John Jansen, Präsident des Branchenverbands European Outdoor Group (EOG). Das ist wesentlich mehr als die 0,8 Prozent aus dem Vorjahr. Doch die Durchschnittspreise seien leicht gefallen, denn die Stückzahlen kletterten um 3,4 Prozent.Enttäuschender noch: Von einem zweistelligen Plus wie Anfang des Jahrzehnts ist die Industrie derzeit weit entfernt. Um überhaupt noch zuzulegen, versuchen Hersteller und Händler, neue Kundengruppen ...

