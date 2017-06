Heilbronn (ots) - Der CDU-Innenpolitiker sagte der "Heilbronner Stimme" (Montagausgabe) zur Frage, ob der Grünen-Parteitagsbeschluss zur "Ehe für alle" ein denkbares Bündnis mit den Grünen ausschließen würde: "Die Ehe von Mann und Frau hat in unserer Rechtsordnung nicht deshalb eine herausgehobene Stellung, weil es sich hierbei um eine heterosexuelle und nicht um eine homosexuelle Gemeinschaft handelt, sondern weil nur aus der Beziehung von Mann und Frau Kinder hervorgehen und die so gebildete Familie die Keimzelle jeder Gesellschaft ist. Deshalb glaube ich nicht, dass die Union auch bei den Themen Ehe und Adoption ihre bisherige Haltung aufgeben wird."



Bosbach fügte hinzu: "Aber ich muss leider gestehen; ich habe mir manchen Politikwechsel nicht vorstellen können, der dann trotzdem gekommen ist."



