Das irakische Militär spricht vom "letzten Kapitel" in der Offensive gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat": Die Altstadt von Mossul werde gestürmt, um die letzte Stellung des IS in der Stadt zu bekämpfen.

Irakische Einheiten haben nach eigenen Angaben am Sonntag mit der Erstürmung der von der Extremistenmiliz IS kontrollierten Altstadt von Mossul begonnen. Der Stadtbezirk ist die letzte große Hochburg der Extremisten im Irak. "Das ist das letzte Kapitel", sagte der Kommandeur der irakischen Eliten-Einheiten, Abdul Ghani al-Assadi. Die Offensive mit US-Unterstützung ...

