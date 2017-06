BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Freigabe neuer Griechenland-Hilfen fordert CSU-Vize Manfred Weber europäische Unterstützung für die Reformpolitik in Athen. "Die großen Aufgaben des Landes, wie Wachstum anzukurbeln und die Migration vernünftig zu steuern, sind auch die Aufgaben für die anderen EU-Staaten", sagte der EVP-Fraktionschef im Europaparlament am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Europa insgesamt ist derzeit auf einem sehr guten Weg, Griechenland wird dabei nicht zurückbleiben."

Die Finanzminister der Euroländer hatten sich am Donnerstag geeinigt, 8,5 Milliarden Euro aus dem laufenden Rettungsprogramm für das überschuldete Griechenland freizugeben. Voraussetzung waren Reformen, darunter Steuererhöhungen und Rentenkürzungen in den Jahren 2019 und 2020.

"Das Ergebnis der Eurogruppe ist wichtig, damit Stabilität und Sicherheit in der Eurozone bestehen bleiben", lobte Weber, der am Montag zu Gesprächen nach Athen reisen will. "Der Weg der Stabilisierung und Reformen muss kontinuierlich weitergegangen werden."

Weber setzt in Athen auf eine Machtübernahme des konservativen Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis, dessen Partei Nea Dimokratia zu Webers Europäischer Volkspartei gehört. Der linke Ministerpräsident Alexis Tsipras, der wegen der harten Reformen zuletzt politisch unter Druck geriet, sei "ein Mann der Vergangenheit", meinte Weber./vsr/DP/he

AXC0019 2017-06-18/14:33