BERLIN (dpa-AFX) - Der als Doppelpack ausgestrahlte Krimi-Zweiteiler "Verlorene Sicherheit" aus der ZDF-Reihe "Unter Verdacht" mit Senta Berger hat am Samstagabend die beste Einschaltquote erzielt. Der erste Teil ab 20.15 Uhr kam auf 4,39 Millionen Zuschauer (17,4 Prozent Marktanteil), der zweite Teil ab 21.45 Uhr sogar auf 4,52 Millionen (18,3 Prozent). Bei der Arte-Ausstrahlung am 4. Mai hatten bereits knapp 1,9 Millionen Zuschauer das Filmgeschehen verfolgt.

Die ARD-Quizshow "Paarduell XXL" mit Jörg Pilawa, in der die Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg gegen andere Promipaare wie Christian Neureuther und Rosi Mittermaier-Neureuther, Martin Brambach und Christine Sommer sowie Giovanni und Jana Ina Zarrella antraten, erreichte 3,81 Millionen Zuschauer (15,4 Prozent).

Dahinter lagen zur besten Sendezeit RTL mit der neuen Show "Wollen wir wetten?! Bülent gegen Chris" (1,91 Millionen/8,0 Prozent) sowie Sat.1 und der Film "Harry Potter und der Halbblutprinz" aus dem Jahr 2009 (1,60 Millionen/6,5 Prozent).

Es folgten im Quoten-Ranking Kabel eins mit der Serie "Hawaii Five-0" (1,07 Millionen/4,4 Prozent), Vox mit der Mafiakomödie "Malavita - The Family" (1,02 Millionen/4,0 Prozent), ProSieben mit "Joko gegen Klaas - Die besten Duelle um die Welt" (920 000/3,8 Prozent) sowie RTL II mit der 20 Jahre alten britischen Komödie "Bean - Der ultimative Katastrophenfilm" (460 000/1,8 Prozent) und ZDFneo mit der Komödie "About a Boy oder: Der Tag der toten Ente" mit Hugh Grant aus dem Jahr 2002 (390 000/1,5 Prozent).

Das Eröffnungsspiel des Confed Cups fand bei den TV-Zuschauern in Deutschland nur wenig Interesse. Lediglich 2,09 Millionen Menschen sahen am Samstagnachmittag ab 16.50 Uhr im Ersten die ARD-Übertragung der Fußballpartie zwischen Gastgeber Russland und Neuseeland (Marktanteil von 16,7 Prozent). Bei großen Turnieren schauen deutlich mehr Menschen Spiele auch ohne deutsche Beteiligung. Das Eröffnungsspiel der Fußball-EM in Frankreich zwischen Frankreich und Rumänien schauten vor einem Jahr zum Beispiel etwa 15,5 Millionen./gth/DP/he

