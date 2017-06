HEILBRONN (dpa-AFX) - Ein gutes Wintergeschäft hat dem Händlerverbund Intersport im ersten Halbjahr 2017 ein Umsatzplus beschert. Die Erlöse in Deutschland seien bis Ende Mai um rund zwei Prozent gestiegen, sagte Vorstandschef Kim Roether am Sonntag auf der Fachmesse Outdoor in Friedrichshafen am Bodensee. "Unsere Händler haben den Schwung des Winters sehr gut genutzt." Konkrete Zahlen zu den Erlösen nannte er nicht. Im Vorjahreszeitraum hatte der Händlerverbund ebenfalls ein leichtes Umsatzplus von einem Prozent verbucht - vor allem dank der Europameisterschaft.

Neben dem Wintersport sei 2017 bislang auch der Outdoorbereich gut gelaufen, sagte Vorstand Jochen Schnell. Diese Sparte sei auch die "absolute Kernkompetenz" der Intersport-Händler. Besonders gefragt seien Produkte, die vom Konsumenten universell eingesetzt werden könnten - und die zugleich einen urbanen Lifestyle widerspiegelten. Einen Rückgang gab es dagegen etwa beim Vereinssport, beim Laufen und im Wassersport.

Intersport hat in Deutschland rund 1500 Geschäfte mit etwa 22 000 Beschäftigten. Hinzu kommen etwa 280 Verkaufsstellen in Österreich, die beim Umsatz im ersten Halbjahr 2017 um rund 16 Prozent zulegten. Weitere Geschäfte gibt es in Polen, Tschechien, in der Slowakei und Ungarn. Insgesamt macht Intersport in Deutschland und den weiteren fünf Ländern einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro/kst/DP/he

AXC0030 2017-06-18/15:31