PARIS (dpa-AFX) - Der Großteil der Franzosen wählt erst am Sonntag, doch die französische Übersee-Ministerin Annick Girardin hat ihren Wahlkreis bei der Parlamentswahl bereits gewonnen. Sie setzte sich im zweiten Wahlgang auf der kleinen französischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon mit nur 136 Stimmen Vorsprung gegen ihren Stichwahlgegner durch, wie die Präfektur am Sonntag bekanntgab. Das Überseegebiet vor der kanadischen Ostküste hatte wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag abgestimmt, genauso wie die französischen Karibikinseln, Französisch-Guyana und Französisch-Polynesien.

Für Girardin war es ein knappes Rennen, sie und ihr Konkurrent Stéphane Lenormand hatten im ersten Wahlgang vor einer Woche genau gleichviele Stimmen erhalten. In Saint-Pierre und Miquelon sind etwas weniger als 5000 Franzosen wahlberechtigt.

Fünf weitere Politiker, die Präsident Emmanuel Macron im Mai als Minister oder Staatssekretär in die Regierung geholt hatte, stehen bei der Wahl zur Nationalversammlung in ihren Wahlkreisen in der Stichwahl. Darunter ist auch der konservative Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Sie alle hatten im ersten Wahlgang vor einer Woche deutlich vorn gelegen./sku/DP/he

AXC0034 2017-06-18/15:39