Noch ist unklar, was das Flammeninferno im Londoner Grenfell Tower auslöste. Die Opposition fordert aber bereits eine penible Sicherung aller Dokumente. Einige Organisationen könnten "Blut an den Händen" haben.

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in London hat die britische Opposition die Sicherung aller Unterlagen zu dem Bau gefordert. Der Labour-Abgeordnete David Lammy erklärte am Sonntag, die Regierung und die Polizei müssten sofort alle Dokumente beschlagnahmen. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Das Inferno kostete am Mittwoch mindestens 58 Menschen das Leben.

"Die Premierministerin muss umgehend handeln, damit alle Beweise gesichert werden", erklärte Lammy. Das betreffe alle schriftlichen Unterlagen, aber auch E-Mails, die Korrespondenz mit den Bauunternehmen, Sicherheitsprüfungen und technische Vorgaben. "Wenn die Wahrheit über diese Tragödie ans Licht kommt, werden wir vielleicht feststellen, dass einige Organisationen ...

