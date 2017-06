MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Außenministerium hat die von US-Präsident Donald Trump verhängten Reise- und Handelsbeschränkungen gegen Kuba kritisiert. "Der neue Kurs (...) bringt uns zurück zur beinahe vergessenen Rhetorik des "Kalten Krieges"", teilte das Ministerium am Sonntag in Moskau mit.

"Wir bekräftigen unsere unerschütterliche Solidarität mit Kuba", hieß es. Moskau sei gegen ein Embargo, Blockaden, Sanktionen und Trennlinien. Man wolle den Dialog und die Zusammenarbeit mit dem Land fördern.

Trump hatte am Freitag in einer Rede den Annäherungskurs seines Amtsvorgängers Barack Obama teilweise rückgängig gemacht. Er unterschrieb ein Dekret, das Einschränkungen bei den Reisebestimmungen für US-Bürger vorsieht sowie ein Verbot von Zahlungen an Kubas Militär.

"Die US-Haltung war jahrzehntelang von so einem Ansatz geprägt", hieß es in der Mitteilung des russischen Ministeriums. Es scheine, dass eine Anti-Kuba-Politik noch immer eine große Nachfrage habe./thc/DP/he

