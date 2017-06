Berlin (ots) - Berlin - Der Berliner Senat möchte Tierversuche in der Hauptstadt vermeiden. "Berlin ist ein Zentrum der Biomedizin, mit wichtigen Erkenntnissen für die Gesundheitsforschung. Die Kehrseite ist, dass solche Innovationen noch zu oft mit Tierversuchen verbunden sind", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



