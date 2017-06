Zweistellige Dividendenrenditen? Gibt's tatsächlich - und zwar gar nicht so selten, zumindest bei den US-amerikanischen Business Development Companies. Mit Mezzanine-Kapital, Überbrückungskrediten und allerlei anderen Finanzierungs-Konstruktionen für kleine und mittlere Unternehmen erwirtschaften die BDCs satte Gewinne, die mehr oder weniger komplett an die Aktionäre ausgekehrt werden.Prospect Capital ist mit einem Börsenwert von 2,8 Mrd. US-Dollar die zweitgrößte dieser BDCs und lockt derzeit mit 12,8% Dividendenrendite. Der Blick auf den Langfrist-Chart zeigt allerdings: Die fetten Prozente sind unter dem Strich ein Nullsummenspiel. Das, was ausgeschüttet wird, geht beim Kurswert flöten - von einer nachhaltigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...