Airbus erwägt den Bau einer sparsameren Variante des Großraumjets A380. Die "A380plus" erhält veränderte Flügelspitzen, die den Kerosinverbrauch drosseln sollen. Das soll den Absatz der Maschine ankurbeln.

Der Flugzeugbauer Airbus greift für die Zukunft seines kaum noch gefragten Flaggschiffs A380 in die technische Trickkiste. Durch den Anbau riesiger, abgeknickter Flügelenden könne der Treibstoffverbrauch des weltgrößten Passagierjets um vi Prozent schrumpfen, teilte der Hersteller am Sonntag vor Beginn der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris auf Basis einer Entwicklungsstudie mit dem Namen "A380plus" mit. Zusammen mit Veränderungen in der Kabine, die Platz für mehr Fluggäste schaffen, könnten diese die Kosten je Sitzplatz für die Fluggesellschaften um 13 Prozent senken.

In der vorgestellten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...