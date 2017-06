20 nordkoreanischen Diplomaten wurde offenbar in New York ihr Gepäck entwendet. Das Außenministerium in Pjöngjang bezeichnet die USA als "Gangster-Staat". Das dürfte die Beziehungen zwischen den Ländern verschlechtern.

Nordkorea hat den USA "Beraubung" seiner Diplomaten vorgeworfen und New York als Sitz der Vereinten Nationen in Frage gestellt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, mehr als 20 US-Beamte hätten am Freitag auf dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy "wie Gangster diplomatisches Gepäck von nordkoreanischen Diplomaten" entwendet. Dabei habe es für das betreffende Paket ein gültiges Kurier-Zertifikat gegeben. ...

