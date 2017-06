Straubing (ots) - Auf dem Parteitag bemühten sich Fundis wie Realos fast krampfhaft, die Jamaika-Koalition in Kiel als ein singuläres Lokalereignis ohne Vorbildcharakter kleinzureden. Dabei könnte dies am Ende die einzige Option sein, zu regieren und dafür zu sorgen, dass aus Angela Merkel wirklich eine Klimakanzlerin wird. Wenn Zukunft wirklich aus Mut gemacht wird, wie die Grünen vollmundig über ihr Wahlprogramm geschrieben haben, wäre an dieser Stelle tatsächlich mehr Mut nötig gewesen. Aber ein klares Bekenntnis zu Schwarz-Grün oder Jamaika hätte wohl den mühsam austarierten Burgfrieden zwischen den Flügeln gefährdet. So viel Mut verträgt die Ökopartei denn doch nicht. Noch nicht.



