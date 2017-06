Straubing (ots) - Ob nun einige Hundert bei der Anti-Terror-Demo und dem Friedensmarsch waren oder bis zu 3500 Teilnehmer, die die Organisatoren um Lamya Kaddor gezählt haben wollen - die Zahl war von den erhofften 10.000 weit entfernt. "Nicht mit uns" - das Motto wurde durch die engstirnigen Ditib-Funktionäre umgedreht. Damit geben sie rechten Populisten und "Patrioten" Munition für antiislamische Hetze: Seht ihr, die wollen sich ja gar nicht vom Terror distanzieren. Ditib und Co. haben all den liberalen Muslimen, die täglich Misstrauen spüren, einen Bärendienst erwiesen.



