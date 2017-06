Vor kurzem hat die US-Botschaft in Mali vor erhöhter Terrorgefahr auf Touristenziele in Bamako gewarnt - nun haben Terroristen ein beliebtes Hotel in der Hauptstadt angegriffen. Mindestens zwei Menschen wurden getötet.

Bei einem Terroranschlag auf ein Hotel in der malischen Hauptstadt Bamako sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein Opfer habe die Staatsbürgerschaften Frankreichs und Gabuns, die andere Person sei noch nicht identifiziert worden, teilte das Sicherheitsministerium am späten Sonntagabend mit. Zudem seien ein Zivilist und ein Mitglied der Sicherheitskräfte verletzt worden.

Bewaffnete Terroristen griffen demnach am Sonntag die Anlage ...

