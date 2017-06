In London ist am späten Sonntagabend ein Fahrzeug in eine Gruppe von mehreren Personen gefahren. Es gebe "eine Anzahl an Unfallopfern", teilte die Polizei mit.

Der Notruf sei gegen 0:20 Uhr Ortszeit (1:20 Uhr deutscher Zeit) eingegangen. Eine Person sei festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich in der Seven Sisters Road nahe des Bahnhofes Finsbury Park. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.