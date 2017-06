Mit dem größten Kauf in der Unternehmensgeschichte setzt der Online-Händler Amazon die Lebensmittelhändler weltweit weiter unter Druck, wie das online Wirtschaftsmagazin WirtschaftsWoche berichtet. Für mehr als 13 Milliarden Dollar übernimmt Amazon die Bio-Supermarktkette Whole Foods, heißt es in einer Meldung von Amazon. Foto © Whole Foods (Website)...

Den vollständigen Artikel lesen ...