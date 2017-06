Spaniens Hafenarbeiter intensivierten am Mittwoch, dem 14. Juni, eine Reihe von Streiks mit einem 48-stündigen vollen Stopp, der erste seiner Art in ihrem andauernden Streit mit den Vereinigungen der Hafenarbeitgeber Anesco wegen Arbeitsplatzgarantien und Arbeitsreformen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Verhandlungen am späten Dienstag, die den Streik verhindern sollten,...

