Seit dem vergangenen Wochenende werden mittlerweile in allen Bundesländern Frühkartoffeln geerntet. Die Erträge fallen in der Regel aber noch bescheiden aus. Aus dem Burgenland und dem Marchfelder Raum wurden Ende letzter Woche Hektarerträge von 18 bis 20 t berichtet, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com Auch in der Steiermark wurden...

