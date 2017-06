Die hohe Nachfrage nach Erdbeeren seitens der polnische Frischmarktunternehmer und Verarbeiter hat einen schnellen Anstieg der Preise bewirkt, so berichtet Fruit-Inform. Infolgedessen sind die Preise in Polen im Jahresvergleich bereits höher. Bildquelle: Shutterstock.com Die polnischen Erzeuger sind jetzt bereit, ihre Frischmarkterdbeeren für 0,95-1,91 EUR/kg zu verkaufen, in...

